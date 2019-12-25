Семак ушел от вопроса о рейтинге тренерских зарплат в РПЛ
Сегодня, 14:47
Семак ушел от вопроса о рейтинге тренерских зарплат в РПЛ

Ранее в СМИ сообщалось, что тренер получает в "Зените" 285 млн рублей в год.

Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак ушел от вопроса о рейтинге тренерских зарплат в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит пресс-служба сине-бело-голубых.

Специалисту задали вопрос, насколько правдивой является информация о его зарплате. По данным инсайдера Ивана Карпова, Семак получает в "Зените" 285 млн рублей в год.

Понятия не имею на самом деле. И слухи, и сплетни не хочется комментировать. Не знаю, как это назвать. Я не имею даже понятия, откуда ее добывают или как, каким образом.

Сергей Семак, главный тренер "Зенита"

Напомним, "Зенит" идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 48 очков после 22 туров и отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл.

Ранее Орлов объяснил успех Семака в "Зените".

Фото: fc-zenit.ru (Анна Мейер)

