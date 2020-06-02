Петербургское "Динамо" сыграло вничью с "Луки-Энергией" в стартовом матче Второй лиги

Футбольный клуб "Динамо" из Санкт-Петербура сыграло вничью с "Луки-Энергией" в стартовом матче LEON-Второй лиги Б. Матч прошел в Северной столице на стадионе "Кировец" завершился со счетом 0:0.

Перед новым сезоном "Динамо" сохранило костяк команды. Их соперники провели серьезную селекционную работу и вышли на выездной матч в обновленном составе. Команды разошлись миром и без забитых голов. "Динамо" набрало одно очко и идет на десятом месте в турнирной таблице своей группы.

Следующий матч "Динамо" проведет против "Мурома" на выезде. Игра состоится 5 апреля в 15:00. Далее, 11 апреля, бело-голубые примут на своем поле "Искру" из Смоленска.

