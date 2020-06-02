Петербургское "Динамо" сыграет с "Искрой" в рамках третьего тура Второй Лиги Б

Футбольный клуб "Динамо" Санкт-Петербург сыграет домашний матч против смоленской "Искры" в рамках третьего тура LEON-Второй лиги Б.

Команда Александра Фомичева идет на втором месте в турнирной таблице Группы 2, набрав четыре очках в первых двух матчах. В стартовой игре турнира "Динамо" сыграло вничью с "Луки-Энергией" (0:0), а затем обыграло на выезде "Муром" (3:0). "Искра" стартовала с ничьи против "Спартака-2" (1:1) и проиграла "Череповцу" (1:2).

Матч между петербургский "Динамо" и "Искрой" пройдет в субботу, 11 апреля, на стадионе "Кировец. Начало встречи в 14:00.

