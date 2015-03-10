В Петербурге мотоциклист на огромной скорости врезался в Hyundai

Мотоциклиста госпитализировали.

В среду вечером, 6 июля, мотоциклист влетел в иномарку на пересечении Новочеркасского проспекта с Таллинской улицей. Об этом рассказали в паблике "Мотосолидарность" в социальной сети "ВКонтакте".

По словам свидетелей, мотоциклист ехал очень быстро. Предполагается, что водитель Hyundai выполнял разворот. Удар был такой силы, что машину дважды развернуло на 180 градусов и отбросило в Ford. Мотоциклиста госпитализировали.

Сейчас подробности случившегося уточняются.

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Фото: Вконтакте / Мотосолидарность ДТП