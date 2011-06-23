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30 снарядов и две гранаты времен ВОВ нашли в Ленобласти
Сегодня, 18:51
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30 снарядов и две гранаты времен ВОВ нашли в Ленобласти

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Боеприпасы обнаружили в старой траншее рядом с жилыми домами.

В поселки Пески Всеволожского района Ленобласти нашли 30 артиллерийских снарядов калибра 45 миллиметров и две ручные гранаты РГД-33. Об этом в среду, 6 июля, сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и области.

Боеприпасы обнаружили в старой траншее рядом с жилыми домами. Взрывотехники ОМОН "Бастион" осмотрели их. Снаряды передали военным саперам, они вывезут их на полигон и взорвут.

Ранее в Кировском районе нашли боеприпас времен ВОВ. Предмет увезли на полигон.

Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу области

Теги: боеприпасы, вов, гранаты, снаряды
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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