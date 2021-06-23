В Петербург доставили москвича, который в соцсетях угрожал применением насилия правоохранителям

Подозреваемый признал вину в полном объеме, пояснив, что писал угрозы в состоянии алкогольного опьянения.

Следственными органами ГСУ СК России по Петербургу расследуется уголовное дело по факту угроз применения насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

По версии следствия, 22 января 2022 года житель Москвы в соцсети создал и отправил три сообщения в сообщество СК России по Петербургу "ВКонтакте". Сообщения содержали угрозу применения насилия и угрозы убийства в отношении представителей власти и их близких в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей. Дело в том, что в производстве ГСУ СК России по Петербургу находилось уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил.

В Москве 18 апреля 49-летний мужчина был задержан, его доставили в Петербург, где предъявили обвинение в совершении указанного преступления. Подозреваемый признал вину в полном объеме, пояснив, что писал угрозы в состоянии алкогольного опьянения.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Видео: ГСУ СК России по Петербургу