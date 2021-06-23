Петербуржца, насмерть сбившего сотрудника Росгвардии, отправили в колонию

Гражданский иск удовлетворен в размере пяти миллионов рублей.

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор Алексею Покрепо, насмерть сбившему сотрудника Росгвардии. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Инцидент произошел 9 ноября 2021 года на Пулковском шоссе. Правоохранители задерживали подозреваемых в мошенничестве. Когда они попытались остановить автомобиль Fiat Ducato, водитель сбил оперуполномоченного СОБР "Гранит" Евгения Захарова. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

Алексей Покрепо вину признал и раскаялся. Прокурор просил для него наказания в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима и взыскания 10 миллионов рублей в пользу супруги погибшего. Суд назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима и первого года в тюрьме. Гражданский иск удовлетворен в размере пяти миллионов рублей.

Фото и видео: Telegram / Объединённая пресс-служба судов Cанкт-Петербурга