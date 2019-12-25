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В Петербурге мошенники с предпринимателей требуют деньги за бесплатные QR-коды
Сегодня, 12:17
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nadezhda_sib

В Петербурге мошенники с предпринимателей требуют деньги за бесплатные QR-коды

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Выдача кода и консультация — бесплатны.

В Смольном напомнили о том, что QR-коды, которые подтверждают соблюдение в компании стандартов безопасности, выдаются бесплатно. В комитете по промышленной политике, инновациям и торговле стали чаще фиксировать случаи мошенничества.

Мошенники при выдаче QR-кодов требуют деньги. Подчеркивается, что "Центр развития и поддержки предпринимательства" консультирует бесплатно. Если с вас требуют оплату, необходимо сообщить об этом на почту info@crpp.ru.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что предприниматели Петербурга стали активнее получать QR-коды. 

Фото: Piter.TV

Теги: qr код, мошенники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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