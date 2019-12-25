Предприниматели Петербурга стали активнее получать QR-коды

Мера является обязательной для работы заведения.

Активность предпринимателей в получении QR-кода для своей деятельности выросла в два раза. На данный момент код получили более 77 тыс. организаций. Это на 85% больше, чем по состоянию на 19 октября. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Петербурга Евгения Елина.

Отсутствие QR-кода на предприятиях общественного питания и розничной торговли является наиболее частым нарушением. Также в "лидерах" нарушений отсутствие социальной дистанции.

Нарушения в наземном транспорте и метрополитене постепенно начинают снижаться.

Губернатор не исключил усиления ограничений на фоне COVID-19 в Петербурге.

Фото: Piter.TV