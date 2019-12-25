В Петербурге мошенники получили условный срок за миллионные махинации

Также одна из подсудимых должна вернуть 3 643 610,60 рублей.

Куйбышевский районный суд Петербурга огласил приговор Ирине Бакушевой и Олегу Горохову. Их признали виновными в мошенничестве. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Бакушева работала заместителем гендиректора по экономике ФГУ "Всероссийский научно-исследовательский институт растениеводства имени Н. И. Вавилова". Мужчина был заместителем директора по инновациям и инвестициям ГНУ "ВИР Россельхозакадемии".

Бакушева договорилась с Гороховым и не позже декабря 2014 года злоумышленники включили заявки ООО "ТОП ГРУПП" в конкурсы по определению поставщика на выполнение работ по "Разработке и внедрению программно-технического комплекса для автоматизации обработки и контроля качества высокоценных экспериментальных культур (ППККСС)". Общество с ограниченной ответственностью выиграло конкурс, были подписаны контракты на более чем 60 млн рублей. Цены работ при этом были завышены (реальная стоимость около 55 миллионов рублей).

Бакушева и Горохов похитили у ВИР примерно 6 млн рублей. Деньгами они распорядились по своему усмотрению. Также в августе прошлого года сообщники пытались присвоить 5 616 452,08 рублей из Вавиловского фонда. Им не удалось довести до конца это дело.

В суде оба признали свою вину, обоих приговорили к лишению свободы сроком на 3 года условно. Также Бакушева должна вернуть институту 3 643 610,60 рублей.

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Фото: Piter.TV