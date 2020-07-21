В Петербурге задержали мошенниц, обманувших пенсионеров на 800 тысяч рублей

Жертвами липовых родственниц, просивших деньги на лечение, стали три пожилых человека.

На прошлой неделе петербургские полицейские задержали двух уроженок Юго-Восточной Европы, подозреваемых в мошенничестве. По информации пресс-служба ГУ МВД, женщины 32 и 44 лет, одна из которых ранее уже была судима за мошенничество,обманули несколько пенсионеров.

Известно, что как минимум два преступления произошли на Ленинском проспекте. Утром 14 июля одна из злоумышленниц познакомилась на улице с 83-летним петербуржцем, представившись племянницей, и рассказала про их общую родственницу, которая якобы находится в онкологическом центре. Мошенница заверила, что несчастной срочно нужны деньги на лечение, и дедушка поднялся в свою квартиру за сберкнижкой. В ближайшем банке пенсионер снял 480 тысяч рублей и передал своей липовой племяннице. Позднее мужчина понял, что его обманули, и позвонил в полицию.

В то же утро вторая мошенница аналогичным способом обманула 73-летнюю местную жительницу, от которой получила 120 тысяч рублей. Также выяснилось, что старшая из подозреваемых обманула еще и 91-летнюю жительницу Выборгского района. Сценарий также основывался на якобы больной родственнице, злоумышленница получила на руки 200 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Выясняется причастность женщин к другим аналогичным преступлениям.

Ранее мы рассказывали, что петербурженке дали условный срок за кражу после снятия порчи.

Видео: пресс-служба ГУ МВД