Петербурженке дали условный срок за кражу после снятия порчи

Мошенница убедила незнакомку отдать ей ювелирные украшения.

Василеостровский районный суд огласил приговор в отношении женщины, которая снимала порчу за деньги. За мошенничество злоумышленнице дали условный срок, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что в феврале 2020-го Анжелика Рыбникова сказала незнакомке, что на ней есть порча. После этого мошенница убедила "жертву" передать ей ювелирные украшения на общую сумму в 20 тысяч рублей. После проведения обряда Рыбникова не вернула женщине ее имущество и скрылась с места преступления.

Подсудимая полностью признала свою вину.

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на 2 года условно с испытательным сроком 3 года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что квартирный мошенник отправился в колонию за три махинации с арендой.

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