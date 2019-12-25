Квартирный мошенник отправился в колонию за три махинации с арендой

Злоумышленник обогатился почти на 100 тысяч рублей.

Фрунзенский районный суд Петербурга приговорил местного жителя Сергея Е. к трем годам в колонии-поселении за три квартирных мошенничества. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов 20 июля.

Как установил суд, в апреле прошлого года мужчина заключил от имени другого человека договор на почти годовую аренду квартиры на улице Турку. После этого Е. заказал через приложение сайта "Гидра" две копии свидетельства о госрегистрации права на имя другого человека и несуществующего лица, а также копию паспорта на имя чужого человека. После забот с документами злоумышленник выставил в сети объявление о сдачи квартиры на длительный срок, на предложение откликнулся мужчина. Е. показал заинтересованному гражданину квартиру, получил согласие на аренду и заключил с пострадавшим фиктивный договор. Мужчина передал мошеннику 33 тысяч рублей на руки, не зная, что тот не имеет права распоряжаться чужой квартирой.

Злоумышленник провернул две аналогичные махинации, в результате чего обогатился еще на 66 тысяч рублей. В суде Е. полностью признал вину, инстанция взыскала в пользу потерпевших потраченные на липовую аренду деньги.

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Фото: Piter.TV