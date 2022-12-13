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В Петербурге мошенники похитили со счета пенсионерки 8,5 млн рублей
Сегодня, 11:05
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В Петербурге мошенники похитили со счета пенсионерки 8,5 млн рублей

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Еще четыре года назад их сняла неизвестная, у которой была доверенность. 

В субботу, 20 мая, в полицию обратилась жительница Петербурга, у которой со счета в банке пропали 8,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Пенсионерка пришла с дочкой в отделение банка, чтобы оформить на нее доверенность. Во время проведения проверки в финансовой организации пожилая женщина узнала, что у нее пропали все накопления. Еще четыре года назад их сняла неизвестная, у которой была доверенность. 

Полицией приняты меры к установлению и задержанию злоумышленницы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv

Теги: мошенники, пенсионерка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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