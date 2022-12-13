На проспекте Непокоренных в результате ДТП пострадал 14-летний ребенок

Несовершеннолетнего доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В субботу, 20 мая, в Калининском районе произошла авария, в которой пострадал 14-летний подросток. Инцидент произошел на проспекте Непокоренных. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Около 23 часов вечера 34-летний мужчина, управляя автомобилем Hyundai Creta, влетел в машину Ford Focus. За рулем второй иномарки находился 20-летний водитель.

В результате случившегося пострадал 14-летний пассажир, который находился в кроссовере Hyundai. Несовершеннолетнего доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Добавим, что 34-летнего автомобилиста в этом году привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД 15 раз.

На данный момент проводится проверка, подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv