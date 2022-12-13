Мужчина застрелил собаку на проспекте Ветеранов

Стрелок самостоятельно обратился в полицию и рассказал о случившемся.

В подъезде дома мужчина застрелил собаку 20-летней девушки. Инцидент произошел на проспекте Ветеранов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Житель Петербурга самостоятельно обратился в полицию и рассказал о случившемся. В холле коридора, где произошло убийство пса, полицейские изъяли ружье, гильзу и патроны.

Заявитель произвел выстрел из своего зарегистрированного охотничьего гладкоствольного ружья "ИЖ-43Е" в собаку породы "американский булли", принадлежащую его 20-летней соседке. Собака погибла. Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Хозяйка собаки тоже написала заявление в полицию. По факту убийства собаки завели уголовное дело. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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