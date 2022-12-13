У жительницы Ленобласти знакомые похитили младенца

Мать девочки вовремя обратилась в полицию. Злоумышленники не успели спрятать ребенка.

Накануне, 20 мая, в Лужском районе Ленобласти пара похитила ребенка у своей знакомой. Они забрали младенца из квартиры заявительницы. Инцидент произошел в поселке Оредеж на улице Лермонтова, 10-5.

По информации Piter.tv, двое жителей деревни Заклинье ворвались в квартиру своей подруги и забрали у нее малышку, которая находилась под присмотром бабушки.

Мать девочки вовремя обратилась в полицию. Злоумышленники не успели спрятать ребенка. На въезде в деревню Заклинье со стороны Луги сотрудники ГИБДД остановили подозрительный автомобиль "Шкода". В нем находились мужчина, женщина и грудничок. Самым маленьким пассажиром оказалась похищенная девочка.

Стражи порядка задержали 43-летнего мужчину, который является военнослужащим, и его 35-летнюю приятельницу.

Ребенка передали медикам. Малышка была доставлена в Лужскую больницу в удовлетворительном состоянии.

Правоохранители завели уголовное дело. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv