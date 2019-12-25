Мошенницы похитили у петербургской пенсионерки 450 тысяч рублей

Две неизвестные женщины подложили пожилой петербурженке

Вечером 10 февраля в полицию Приморского района пожаловалась 77-летняя петербурженка: женщина рассказала, что две незнакомые женщины похитили у нее деньги. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу.

По словам пенсионерки, женщины, представившиеся сотрудницами отделения связи, пришли в ее квартиру дома № 48/4 по проспекту Королева. После их ухода петербурженка обнаружила отсутствие 450 тысяч рублей из своих накоплений, взамен которых были подложены купюры "банка приколов".

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, полиция разыскивает злоумышленниц.

Ранее мы писали, что петербурженка пойдет под суд за мошенничество с социальными выплатами.

Фото: pixabay