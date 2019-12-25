Петербурженка пойдет под суд за мошенничество с социальными выплатами

Женщина семь раз подавала заявление на социальные пособия, хотя доход семьи не соответствовал требованиям закона.

Прокуратура Выборгского района выявила факт мошенничества с социальными ежемесячными выплатами, совершенный местной жительницей. Об этом 10 февраля сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно региональному закону, условием для получения пособия на содержание маленьких детей малообеспеченным семьям можно является размер дохода семьи. Проверка показала, что помощница воспитателя одного из детских районных садов с 2013 по 2018 год семь раз подавала документы для назначения пособий. При этом женщина указывала несуществующее место работы мужа, а в момент обращения ежемесячный доход семьи был в два раза больше, чем необходимый по закону.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее мы писали, что в Петербурге "шутник" заменил деньги мужчины на билеты банка приколов.

Фото: Piter.TV