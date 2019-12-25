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На молодого петербуржца напали из-за прически
Сегодня, 18:58
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smirenny

На молодого петербуржца напали из-за прически

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Юношу госпитализировали.

На Лиговском проспекте неизвестный выстрелил в лицо панку и снял это на видео. История разлетелась в соцсетях. 

В одном из Telegram-каналов сообщили, что прохожему не понравился внешний вид молодого человека с ирокезом на голове. В ходе перепалке нападавший достал сигнальный пистолет и выстрелил парню в лицо. Происходящее злоумышленник заснял на телефон. В результате выстрела на пострадавшем загорелась маска, парень получил ожоги и лишился нескольких зубов. Его госпитализировали. 

Сотрудники полиции нашли видео в интернете, хотя заявления или сообщения о произошедшем не поступало. Полицейские проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что в Хэллоуин двое неизвестных избили и ударили ножом прохожего на проспекте Науки.

Фото: скрин видео Telegram/Бушующий мир

Теги: нападение, разбой
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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