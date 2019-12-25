На молодого петербуржца напали из-за прически

Юношу госпитализировали.

На Лиговском проспекте неизвестный выстрелил в лицо панку и снял это на видео. История разлетелась в соцсетях.

В одном из Telegram-каналов сообщили, что прохожему не понравился внешний вид молодого человека с ирокезом на голове. В ходе перепалке нападавший достал сигнальный пистолет и выстрелил парню в лицо. Происходящее злоумышленник заснял на телефон. В результате выстрела на пострадавшем загорелась маска, парень получил ожоги и лишился нескольких зубов. Его госпитализировали.

Сотрудники полиции нашли видео в интернете, хотя заявления или сообщения о произошедшем не поступало. Полицейские проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что в Хэллоуин двое неизвестных избили и ударили ножом прохожего на проспекте Науки.

Фото: скрин видео Telegram/Бушующий мир