В Хэллоуин двое неизвестных избили и ударили ножом прохожего на проспекте Науки

Оперативники изъяли видеозапись с камер наблюдения.

В субботу, 31 октября, в Калининском районе произошло разбойное нападение, сообщил источник в правоохранительных органах.

На проспекте Науки у дома №34 двое мужчин в медицинских масках и оранжевых жилетках избили и ударили ножом 53-летнего прохожего, затем сели в припаркованный "Хендай" и скрылись с места. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии с колото-резанной раной левого бедра с повреждением артерии, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, геморрагическим шоком

Приметы преступников: двое мужчин, на вид 25-30 лет одеты в оранжевые жилетки, черные шапки, черные куртки, синие медицинские маски, других примет не установлено.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что на стройплощадке в Кингисеппском районе обнаружили человеческую ступню.

Видео: Piter.TV