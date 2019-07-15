На стройплощадке в Кингисеппском районе обнаружили человеческую ступню

Останки направили в морг на исследование.

В воскресенье вечером, 31 октября, в полицию обратилась петербурженка и заявила, что обнаружила человеческие останки. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Следственно-оперативная группа установила, что в шести километрах от деревни Дубки, на берегу Финского залива, на территории строительной площадки АО "Еврохим", обнаружены скелетированные останки неустановленного человека в виде ступни ноги. Останки направлены в морг. Отмечается, что специалисты изъяли также резиновый сапог и носок.

Ранее мы писали, что при ремонте теплотрассы в Светогорске нашли скелетированные останки.

Фото: Piter.TV