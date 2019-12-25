При ремонте теплотрассы в Светогорске нашли скелетированные останки

Пол и возраст некогда погибшего человека оказалось невозможно определить.

В четверг, 29 октября, в полицию Ленобласти обратился 52-летний директор ООО "Светогорское Жилищно-коммунальное хозяйство". Как стало известно Piter.TV, мужчина вместе с рабочими своей организации столкнулся со страшной находкой при ремонте теплотрассы.

Работы велись на трубах на улице Победы в городе Светогорске. В технологическом бетонном лотке рабочие обнаружили скелетированные останки человека. Прибывшие на место полицейские не смогли определить пол, возраст некогда умершего человека, а также признаки насильственной смерти из-за состояния трупа. Останки направили в морг.

Ранее мы писали, что двухлетний малыш погиб, выпав из окна шестого этажа в Сосновом Бору.

Фото: Википедия