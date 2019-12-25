Двухлетний малыш погиб, выпав из окна шестого этажа в Сосновом Бору

Отец ребенка уснул и не заметил, как мальчик оперся на москитную сетку и выпал.

Накануне днем в Сосновом Бору разыгралась трагедия. Из окна дома №24 на улице Космонавтов по недосмотру родителей выпал двухлетний ребенок. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по Ленобласти.

Малыш выпал из окна шестого этажа и приземлился на припаркованный автомобиль. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Отцом ребенка является 25-летний мужчина, работающий грузчиком. Мать официально не работает, оба – граждане Узбекистана.

По предварительной информации, отец ребенка уснул и не заметил, как тот оперся на москитную сетку и выпал. По факту случившегося проводится проверка. Тело мальчика доставили в морг.

Ранее мы писали, что мужчина выпал с 4-го этажа в больнице №31 в Петербурге.

Фото: lenobl.sledcom.ru