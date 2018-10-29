В Петербурге студент случайно опрокинул на себя банку c серной кислотой

Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В ожоговой реанимации оказался 19-летний студент. Во время практики в промзоне на Парнасе он опрокинул на себя банку с серной кислотой. Об этом сообщило ИА "Журналистские расследования" (АЖУР).

В больницу 19-летнего молодого человека доставили около девяти часов вечера 29 сентября. Он сам смог объяснить врачам, что с ним произошло.

Медики лечат ожоги глаз, слизистой рта, шеи, правой руки и ноги. Студент находится в реанимации в тяжелом состоянии.

На выходных студент погиб в водах Мойки, пытаясь выловить шапку подруги.

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