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Молодой студент погиб в водах Мойки, пытаясь выловить шапку подруги
Сегодня, 11:30
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arteliseev

Молодой студент погиб в водах Мойки, пытаясь выловить шапку подруги

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Вместе с ним чуть не утонул его приятель, пытавшийся спасти "героя".

Ночью, 26 октября, молодой житель Петербурга погиб в реке Мойке. Причиной, побудившей его прыгнуть в холодные воды стала тонувшая шапка подруги. С ним также прыгнул его друг. Он остался жив. Об этом сообщил телеканал "78".

Ночью на Певческом мосту прогуливалась компания из трех юношей и одной девушки. Предположительно, из-за сильных порывов ветра, шапку последней унесло воды реки. Один из приятелей решил достать головной убор и прыгнул в воду. Второй попытался его спасти. 

В городскую службу МЧС сообщение о нахождении двух юношей в реке поступило в 2.22. Одного из юношей удалось достать прохожим еще до прибытия МЧС. На место происшествия тут же вызвали скорую. Тело второго со дна реки доставали водолазы. Утонувшим оказался 19-летний студент из Комсомольска-на-Амуре. 

Неделю назад мы сообщали о студенте из Болгарии, которого изнасиловали в центре Петербурга.

Фото: pixabay.com

Теги: студент, утопленик
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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Аноним
Сегодня 11:38

Явно были не трезвы.

 

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