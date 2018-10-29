Молодой студент погиб в водах Мойки, пытаясь выловить шапку подруги

Вместе с ним чуть не утонул его приятель, пытавшийся спасти "героя".

Ночью, 26 октября, молодой житель Петербурга погиб в реке Мойке. Причиной, побудившей его прыгнуть в холодные воды стала тонувшая шапка подруги. С ним также прыгнул его друг. Он остался жив. Об этом сообщил телеканал "78".

Ночью на Певческом мосту прогуливалась компания из трех юношей и одной девушки. Предположительно, из-за сильных порывов ветра, шапку последней унесло воды реки. Один из приятелей решил достать головной убор и прыгнул в воду. Второй попытался его спасти.

В городскую службу МЧС сообщение о нахождении двух юношей в реке поступило в 2.22. Одного из юношей удалось достать прохожим еще до прибытия МЧС. На место происшествия тут же вызвали скорую. Тело второго со дна реки доставали водолазы. Утонувшим оказался 19-летний студент из Комсомольска-на-Амуре.

Неделю назад мы сообщали о студенте из Болгарии, которого изнасиловали в центре Петербурга.

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