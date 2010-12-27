Студента из Болгарии изнасиловали в центре Петербурга

Правоохранители проверяют информацию.

В четверг, 17 октября, стало известно, что в центре Петербурга неизвестные напали на студента из Болгарии и изнасиловали его. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

По данным правоохранителей, на студента напали 16 октября около станции метро "Проспект Большевиков". Потерпевший рассказал, что двое молодых людей славянской внешности сначала избили его, а затем оттащили в заброшенный дом и изнасиловали.

Болгарский студент госпитализирован в одну из больниц города.

Правоохранители проверяют информацию.

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Фото:pixabay