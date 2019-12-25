В Петербурге молодые туи укрыли мешковиной

Садовники защитили новые посадки туй от мороза, снега и весеннего солнца.

Садовники Комитета по благоустройству Петербурга провели работы по защите молодых хвойных деревьев от зимних повреждений. В Петербурге специалисты Комитета по благоустройству укрыли молодые туи, чтобы снизить риск их повреждения в холодный период. Работы выполнили в сквере на улице Доблести у дома 34, а также в сквере Мнацаканова.

В комитете пояснили, что взрослые туи в целом хорошо переносят зимние морозы, однако молодые деревья остаются более уязвимыми. Они могут пострадать от обмерзания, деформации кроны под тяжестью мокрого снега, а также от солнечных ожогов в конце зимы и начале весны.

Для защиты крон специалисты использовали мешковину. Материал аккуратно зафиксировали и слегка обвязали, не допуская перетягивания ветвей. Такой способ позволяет сохранить форму растения и одновременно защитить его от неблагоприятных погодных факторов. Укрытие планируют оставить до наступления устойчивого теплого периода, когда риск температурных перепадов и интенсивного солнечного излучения снизится.

Фото: пресс-служба Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.