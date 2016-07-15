В Петербурге молодые мамы повысят квалификацию с помощью образовательного сертификата

Всего в 2020 году направят на обучение более 1800 женщин с детьми.

Губернатор Петербурга подписал постановление Правительства, которое позволит женщинам в декретном отпуске, а также безработным мамам дошкольников пройти переобучение или повысить квалификацию с помощью образовательного сертификата.

На реализацию программы будет выделено 36,5 миллионов рублей. Всего в 2020 году направят на обучение более 1800 женщин с детьми.

Для получения сертификата нужно выбрать образовательную программу из реестра и подать заявку в любое Агентство занятости населения Санкт-Петербурга. После снятия ограничительных мер, введенных в связи с коронавирусом, будет открыт набор на очное обучение.

Ранее мы сообщили, что петербургские семьи получат почетные звания за "Заслуги в воспитании детей".

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