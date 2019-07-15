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Петербургские семьи получат почетные звания за "Заслуги в воспитании детей"
Сегодня, 12:27
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ruzannar

Петербургские семьи получат почетные звания за "Заслуги в воспитании детей"

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Также им полагаются премии.

Как сообщила пресс-служба администрации Санкт-Петербурга, более 10 семей получат почетные звания "За заслуги в воспитании детей". Соответствующее постановление городского правительства подписал губернатор Александр Беглов.

Известно, что премии размером в 25, 50 и 100 тысяч получат 14 семей. Почетное звание "За заслуги в воспитании детей" присуждается решением Координационного совета по вопросам семьи и детства.

Ранее мы сообщили,  что в мае Ленобласть выплатит пособия детям от 16 до 18 лет.

Фото: Pixabay

Теги: воспитание детей, многодетнные семьи, почетное звание
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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