Петербургские семьи получат почетные звания за "Заслуги в воспитании детей"

Также им полагаются премии.

Как сообщила пресс-служба администрации Санкт-Петербурга, более 10 семей получат почетные звания "За заслуги в воспитании детей". Соответствующее постановление городского правительства подписал губернатор Александр Беглов.

Известно, что премии размером в 25, 50 и 100 тысяч получат 14 семей. Почетное звание "За заслуги в воспитании детей" присуждается решением Координационного совета по вопросам семьи и детства.

Ранее мы сообщили, что в мае Ленобласть выплатит пособия детям от 16 до 18 лет.

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