В Колпинском районе открылось новое социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних

Отделение рассчитано на 29 воспитанников. Предполагается, что в нем будут жить дети, которые по разным причинам не могут оставаться дома.

В поселке Усть-Ижора двери открыло социально-реабилитационное отделение для детей и подростков, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Площадка расположена на базе Центра социальной помощи семье и детям Колпинского района.

Здание рассчитано на 29 жильцов. В нем могут временно проживать и проходить социальную реабилитацию школьники от 7 до 18 лет, которые временно не имеют возможности оставаться дома.

Уже сегодня в отделении находятся 6 детей. Они живут в комнатах с современной мебелью, имеют доступ к спортивному и актовому залам, творческой мастерской, учебным и компьютерным классам. С малышами и подростками работают психологи и логопеды. Кроме того, каждый из воспитанников может посетить комнату психологической разгрузки.

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