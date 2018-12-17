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В Колпинском районе открылось новое социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних
Сегодня, 15:20
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В Колпинском районе открылось новое социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних

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Отделение рассчитано на 29 воспитанников. Предполагается, что в нем будут жить дети, которые по разным причинам не могут оставаться дома.

В поселке Усть-Ижора двери открыло социально-реабилитационное отделение для детей и подростков, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Площадка расположена на базе Центра социальной помощи семье и детям Колпинского района. 

Здание рассчитано на 29 жильцов. В нем могут временно проживать и проходить социальную реабилитацию школьники от 7 до 18 лет, которые временно не имеют возможности оставаться дома. 

Уже сегодня в отделении находятся 6 детей. Они живут в комнатах с современной мебелью, имеют доступ к спортивному и актовому залам, творческой мастерской, учебным и компьютерным классам. С малышами и подростками работают психологи и логопеды. Кроме того, каждый из воспитанников может посетить комнату психологической разгрузки. 

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Фото: Pexels

Теги: воспитание детей, дети, колпино, трудное положение в семье, усть-ижора
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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