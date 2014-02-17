В Петербурге начались выплаты для горожан с почетным званием "народный"

Адресаты будут получать по 30 тысяч рублей ежемесячно.

В Петербурге власти начали делать выплаты жителям, удостоенным высших почетных званий "народный" в области культуры, искусства, архитектуры и педагогики в России, СССР или РСФСР.. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы городской администрации. Специалисты отметили, что речь идет о дополнительной ежемесячной выплате в размере 30 тысяч рублей. Чиновники заметили, что на территории северной столицы остаются мастера не только общероссийского, но также и мирового масштаба

Они прославляют наш город, повышают его международный престиж. Некоторые из них в силу возраста уже не могут выходить на сцену или продолжать иную творческую и трудовую деятельность. Город счел оправданным и справедливым поддержать материально, учитывая их заслуги. Александр Беглов, глава СПб

Решение о правительственных выплатах с внесением соответствующих изменений в городской Социальный кодекс было принято на рабочем совещании губернатора с членами администрации в январе 2023 года. Напомним, что данная мера поддержки населения носит заявительный формат. Для того, чтобы получить денежные средства, гражданин должен проживать на территории Петербурга не менее десяти лет. На текущий момент в северной столице находятся 164 человека, удостоенных звания "народный". Речь идет об 144 артисте, 13 художниках, 3 архитекторах и 4 педагогах.

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Фото: Piter.tv