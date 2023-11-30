В Петербурге могут запретить переносные конструкции для рекламы

Исключением станут пюпитры.

Смольный планирует запретить установку переносных конструкций для рекламы и информации. Соответствующий проект постановления разместили на сайте правительства Петербурга. Документ в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

Предполагается, что за демонтаж таких объектов будет отвечать городской комитет по печати. В пояснительной записке к проекту уточняется: петербуржцы часто жалуются на хаотичное размещение переносных конструкций, которые "отрицательно влияют на внешний архитектурный и эстетический облик" Северной столицы. Также они затрудняют уборку города. Исключением станут пюпитры.

Ранее мы рассказывали о том, что гранты на соцрекламу многодетных семей предложили депутаты петербургского парламента.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)