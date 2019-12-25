В Петербурге могут запретить передвижение маломерных судов по нескольким рекам

Ожидается, что ограничение коснется 6 акваторий.

В петербургской акватории могут ограничить передвижение маломерных судов, масса которых не превышает 200 килограммов. В "запретный" список войдут и гидроциклы. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

Согласно информации комитета по транспорту, частые маломерные суда больше не смогут перемещаться по водам Мойки, Фонтанки, Зимней канавки, Кронверкского пролива, Крюкова канала и канала Грибоедова.

Инициатива направлена на искоренении бизнеса по сдаче в аренду судов гражданам без соответствующих прав. На данный момент под подозрением властей находится примерно 10 частных фирм, которые могут продвигать нелегальную аренду.

Ранее мы рассказали о том, что водные полицейские Петербурга поймали гидроциклистов и водителя катера без прав.

Фото: Piter.TV