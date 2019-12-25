Водные полицейские Петербурга поймали гидроциклистов и водителя катера без прав

На всех нарушителей составили административные протоколы.

В Петербурге сотрудники водной полиции поймали гидроциклистов-нарушителей во время профилактического рейда. Как рассказали в пресс-службе структуры, местных жителей на водном транспорте задержали в акватории Кронверкского пролива.

Выяснилось, что 27-летний и 33-летний петербуржцы рассекали на гидроциклах, не имея прав на управление маломерными суднами. На гонщиков составили административные протоколы, мужчинам может грозить до пяти тысяч рублей штрафа. Тем временем, в акватории Малой Невки остановили 18-летнего горожанина, управлявшего маломерным катером аналогично без документов. Молодой человек может заплатить за опасную езду по воде до 15 тысяч рублей по административной статье.

Ранее мы рассказывали, что сотрудники транспортной полиции обнаружили пьяного капитана в акватории Невы.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО