В Петербурге не будут индексировать ставки на рынке аренды недвижимости

На 2021 год ставки решено заморозить.

В Петербурге не будут индексировать ставки аренды нежилых помещений в 2021 году. По информации "Делового Петербурга", соответствующий проект постановления представил комитет имущественных отношений. Документ ждет одобрения городского правительства.

Отмечается, что в 2022 и 2023 годах коэффициент повышения составит по 1,04 по отношению к предыдущему году. Сейчас рынок аренды недвижимости находится в стагнации из-за пандемии коронавируса и вызванного ею кризиса, говорится в пояснительной записке к документу. Торги по аренде и продаже собственности полностью прекратились в период нерабочих дней по всей России, а после возобновления аукционов количество участников и сделок сильно сократилось. Идея заморозки ставок позволит поддержать предпринимателей, считают в комитете.

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Фото: Piter.TV