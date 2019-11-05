В Петербурге появится центр ядерной медицины

Центр появится при НМИЦ имени Алмазова.

При НМИЦ имени Алмазова построят центр ядерной медицины: петербургский филиал Главгосэкспертизы России одобрил первый этап строительства.

В центре будут отделения радионуклидного обеспечения, диагностических исследований, радинуклидной и лучевой терапии с группой предлучевой подготовки. Также в здании обустроят дневной стационар, а на крыше появится вертолетная площадка. В центре будут обучать по специальностям радиология, радиотерапия, онкология, радиохимия и медицинская физика.

Ранее мы писали, что в Петербурге появится нейрохирургический комплекс за почти 7 миллиардов рублей.

Фото: almazovcentre.ru