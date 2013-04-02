В Петербурге могут закрыться 10% строительных магазинов в 2023 году

DIY-магазинов стали подспорьем для тех, кто любит мастерить своими руками. Однако ассортимент в них изменился, а спрос на материалы упал на 40-60%.

Стало известно, что в Петербурге около трети DIY-магазинов работают в убыток. В начале 2023 года в городе может закрыться 10% строительных магазинов. Об этом пишет 14 ноября РБК со ссылкой на гендиректора консалтингового агентства INFOLine Ивана Федякова.

Как рассказал Федяков, рынок "нащупывает второе дно". Подобные магазины стали подспорьем для тех, кто любит мастерить своими руками. Однако ассортимент в них изменился, а спрос на материалы упал на 40-60%.

Представители рынка считают, что люди не доверяют новым брендам, особенно если этот товар "азиатского происхождения". При этом цены выросли в среднем на 30-40%. Это связано с тем, что поставщики не готовы давать дополнительные скидки. Из-за неуверенности в завтрашнем дне люди не хотят вкладывать деньги в развитие и это приводит к падению спроса, оборота и прибыли.

Ранее за выходные обновлённый Дом Книги посетили около 25 тыс. человек. Представители магазина рассказали, что входят в привычный режим работы после проведения праздничной программы.

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