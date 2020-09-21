В Петербурге может измениться транспортный налог на гидроциклы

Предполагается, что налог на этот вид транспорта снизят.

В понедельник, 24 мая, на сайте Смольного опубликовали законопроект, согласно которому транспортный налог на гидроциклы снизят в пять раз.

Так, с каждой лошадиной силы для гидроциклов до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно взимается 250 рублей; в новом варианте – 50 рублей. Для более мощных аппаратов (свыше 100 л.с. и свыше 73,55 кВт) показатель снижается с 500 до 150 рублей.

Закон вступает в силу через 10 дней после его опубликования и будет действителен на правоотношения, возникшие с 1 января текущего года.

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