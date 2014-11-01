В Ленобласти ищут продавцов, рабочих и водителей

Специалисты по подбору персонала рассказали о самых популярных вакансиях Ленобласти с начала мая.

Экспертами одного из крупнейших рекрутмент-порталов была опубликована статистика вакансий, появившихся в Ленинградской области с начала мая. Проанализировав открытые за данный период вакансии, специалисты пришли к выводу, что более всего работодатели 47-го региона нуждаются в продавцах: в разделе "Продажи" за две недели возникло более трёх тысяч вакансий. Ищут менеджеров по продажам, продавцов-универсалов и администраторов торговых площадей.

Ощутимая потребность наблюдается в рабочем и обслуживающем персонале: около полутора тысяч вакансий размещены компаниями, которым не хватает грузчиков, слесарей, столяров, стропальщиков и складских работников.

На третьем месте по численности - вакансии транспортной сферы. Более тысячи человек ищут на позиции водителя, экспедитора, автокурьера.

Ранее сообщалось, что Ленобласть вошла в список регионов с самой низкой безработицей.

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