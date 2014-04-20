Ленобласть попала в ТОП регионов с самой низкой безработицей

Уровень регистрируемой безработицы в Ленинградской области, по сведениям Биржи труда, на 30 апреля 2021 года составил 0,87%. Общее количество нетрудоустроенных жителей региона оценивается в 9,3 тысячи человек.

C начала года областная Биржа труда помогла найти новую работу 5,9 тысячам соискателей, выдав за четыре месяца около 50 тысяч направлений. Благодаря действиям службы занятости, Ленобласть вошла в десятку российских регионов с самой низкой безработицей.

В базе вакансий, которой располагает областная служба занятости, содержится около 25 тысяч различных предложений для рабочих, инженеров и служащих. Многие рабочие места создаются за счет субсидий из областного бюджета. Также предусматривается финансовая помощь службы занятости и для частного бизнеса: 38 предпринимателей смогли открыть свое дело, создав, в свою очередь, дополнительные рабочие места.

Среди предприятий, получивших поддержку службы занятости, кофейни, фермерские хозяйства и юридические компании.

Ранее депутат Госдумы от Ленинградской области Сергей Яхнюк, выступая на Всероссийском форуме "Устойчивое развитие", обращал внимание на увеличение масштабов нерегистрируемой безработицы, требующей новых подходов к решению проблемы трудоустройства в регионе, среди которых - усиление социальной ответственности сельских работодателей, диверсификация сельской экономики.