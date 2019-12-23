В Петербурге предложили узаконить придомовой раздельный сбор мусора

В Петербурге хотят принять законопроект, который призван упростить введение раздельного сбора мусора. На заседании комитета по законодательству городского парламента документ был поддержан. Об этом сообщил 78.ru.
Поправки к законопроекту подготовили депутаты Денис Четырбок, Мария Щербакова и Елена Киселева. Они предлагают отнести к категории объектов благоустройства контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов. Такие поправки позволят Смольному устанавливать контейнеры по просьбе петербуржцев около дома.
Депутаты отметили, что тарифы не должны сильно вырасти из-за этого, так как люди и так будут сами разделать мусор.
По мнению Четырбока, такой документ позволит наладить систему раздельного сбора мусора.
Сосновый Бор первый в регионе может перейти на раздельный сбор мусора.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 )