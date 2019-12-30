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Сосновый Бор первый в регионе может перейти на раздельный сбор мусора
Сегодня, 10:55
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nastya960

Сосновый Бор первый в регионе может перейти на раздельный сбор мусора

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Многие и так сортируют дома отходы, но не знают, куда их дальше отвозить.

Сосновый Бор может стать пилотной площадкой для раздельного сбора мусора. Местные жители уже обсудили данную идею с администрацией города и региональным оператором, который отвечает за "мусорную реформу".

Жители Соснового Бора сказали, что хотят разделять мусор, но для этого им нужны специальные контейнеры на придомовой территории. При этом, многие и так сортируют дома отходы, но не знают, куда их дальше отвозить.

Путин считает, что производитель товара и упаковки должен платить за утилизацию.

Фото: pixabay 

Теги: раздельный сбор мусора, экология
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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