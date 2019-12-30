Путин считает, что производитель товара и упаковки должен платить за утилизацию

Также глава государства поручил перейти на раздельный сбор мусора.

Президент России Владимир Путин выступил за ввод раздельного сбора мусора. Соответствующее заявление он сделал в ходе послания Федеральному собранию. Также президент отметил, что в России необходимо формировать полноценную систему экологического мониторинга.

При этом, глава государства заявил о необходимости внедрять расширенную ответственность производителей. То есть в РФ важно перейти к системе, когда производитель товара и упаковки платит за утилизацию.

Путин: Ситуация, когда легально достать препараты нельзя, не должна повториться.