В Петербурге создадут единый реестр театров

В пятницу, 15 ноября, стало известно о том, что в Петербурге может появиться единый реестр театров. Соответствующий законопроект предложили чиновники Денис Четырбок и Анастасия Мельникова.
Согласно законопроекту, единый реестр включит все городские театры с указанием адресов и репертуаров. Речь идет о поддержке камерных театров.
"Со многими трудностями им приходится справляться в одиночку. Это и поиск средств на новые постановки, и решение вопросов материально-технической базы, и информирование людей о предстоящих мероприятиях. Конечно, так быть не должно",
—сказано в сообщении.
Комитет по законодательству городского парламента поддержал эту инициативу. Отмечается, что вести реестр будет Комитет по культуре.
Ранее мы сообщали о том, что кот Ахилл примет участие в петербургском международном культурном форуме.
Фото:Piter.TV
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