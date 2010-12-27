В Петербурге создадут единый реестр театров

Вести реестр будет Комитет по культуре.

В пятницу, 15 ноября, стало известно о том, что в Петербурге может появиться единый реестр театров. Соответствующий законопроект предложили чиновники Денис Четырбок и Анастасия Мельникова.

Согласно законопроекту, единый реестр включит все городские театры с указанием адресов и репертуаров. Речь идет о поддержке камерных театров.

"Со многими трудностями им приходится справляться в одиночку. Это и поиск средств на новые постановки, и решение вопросов материально-технической базы, и информирование людей о предстоящих мероприятиях. Конечно, так быть не должно", —сказано в сообщении.

Комитет по законодательству городского парламента поддержал эту инициативу. Отмечается, что вести реестр будет Комитет по культуре.

Ранее мы сообщали о том, что кот Ахилл примет участие в петербургском международном культурном форуме.

Фото:Piter.TV