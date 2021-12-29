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В Петербурге могут отменить QR-коды для посещения общественных мест
Сегодня, 15:21
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В Петербурге могут отменить QR-коды для посещения общественных мест

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Сейчас для этого прорабатывается конкретный механизм.

В Петербурге в ближайшее время могут отменить QR-коды для посещения кафе, магазинов, а также других общественных мест. Об этом пишет "КП-Петербург", ссылаясь на источник в городской администрации.

 Сообщается, что на данный момент власти обсуждают отмену QR-кодов в городе. Для этого прорабатывается конкретный механизм. Однако в настоящее время точная дата отмены QR-кодов для посещения общественных мест в Петербурге неизвестна. Произойти это может через одну-две недели.

При этом еще на какое-то время планируется сохранить QR-коды для посещения музеев и театров.

Ранее Piter.TV сообщал, что парки Петербурга вновь открыли после шторма. 

Фото: pixabay 

Теги: qr коды, посещение общественных мест в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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