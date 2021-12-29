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Суд Петербурга не удовлетворил коллективный иск горожан против QR-кодов

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Подобные иски также рассматривались в Чувашии, Архангельске, Пензе.

Санкт-Петербургский городской суд отказался признавать введение QR-кодов незаконным. Об этом 28 января сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 28 января.

Суд рассмотрел коллективные и объединенные иски. В исковом заявлении было не менее 70 имен. В удовлетворении требований было отказано.

Напомним, что 15 декабря суд принял иск петербуржцев к Смольному о QR-кодах. Петербуржцы требовали отменить некоторые пункты постановления правительства Петербурга №121. 

Видео: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Теги: qr коды, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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