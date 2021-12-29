В Смольном допустили, что могут отменить QR-коды при снижении заболеваемости

На данный момент, когда число заболевших только растет, такого вопроса не стоит.

Смольный не будет рассматривать отмену QR-кодов до того момента, пока заболеваемость коронавирусом не начнет снижаться. Об этом сказал глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик на круглом столе "Ритейл: Развитие-2022". Его слова передала "Фонтанка".

Ведомство подготовило предложение по смягчению мер, но после этого заболеваемость резко пошла вверх. "В настоящий момент вопрос о снятии ограничений не стоит", — Кирилл Соловейчик.

Чиновник отметил, что город готов к более сложному варианту развития событий. Пока что уровень госпитализаций не растет, несмотря на то, что заболевших много.

За последние сутки в Петербурге выявили 11808 случае заболевания. Несовершеннолетние после новогодних праздников стали заболевать в восемь раз чаще.

Фото: ВКонтакте / Кирилл Соловейчик