В Смольном допустили, что могут отменить QR-коды при снижении заболеваемости

Смольный не будет рассматривать отмену QR-кодов до того момента, пока заболеваемость коронавирусом не начнет снижаться. Об этом сказал глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик на круглом столе "Ритейл: Развитие-2022". Его слова передала "Фонтанка".
Ведомство подготовило предложение по смягчению мер, но после этого заболеваемость резко пошла вверх. "В настоящий момент вопрос о снятии ограничений не стоит", — Кирилл Соловейчик.
Чиновник отметил, что город готов к более сложному варианту развития событий. Пока что уровень госпитализаций не растет, несмотря на то, что заболевших много.
За последние сутки в Петербурге выявили 11808 случае заболевания. Несовершеннолетние после новогодних праздников стали заболевать в восемь раз чаще.
Фото: ВКонтакте / Кирилл Соловейчик
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