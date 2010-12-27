В Петербурге могут ограничить движение транспорта по старинным набережным

Это помогло бы снизить нагрузку на исторические дороги вдоль каналов.

17 октября представители КГИОП, КРТИ и компании "Мостотрест" провели технический совет в связи с обеспокоенностью петербуржцев проведением ремонта некоторых участков исторических каменных набережных. Об этом сообщила пресс-служба КГИОП.

Специалисты обсудили риски при текущем состоянии набережных. Повышенные нагрузки на стенки набережных привели к установлению новых требований по их эксплуатации. Также собравшиеся отметили, что от состоянии набережных зависит целостность важных культурных и исторических объектов, находящихся рядом.

Одним из предполагаемых решений для сокращения нагрузок на набережные специалисты выдвинули ограничение транспортного движения по ним.

Ранее мы писали про каменную набережную канала Грибоедова, которая грозила развалиться. "Мостотрест" уверил, что она включена в план ремонтных работ.

Фото: пресс-служба КГИОП