В Петербурге хотят обеспечить социальным такси всех ветеранов войны

Вне зависимости от того, имеют ли они инвалидность.

Депутаты ЗакСа Петербурга Денис Четырбок и Дмитрий Тугов предложили расширить перечень льготных категорий граждан, которые могут воспользоваться услугами социального такси. Они считают, что в этот список необходимо внести всех ветеранов ВОВ. Об этом 21-го июня сообщила пресс-служба Дениса Четырбока.

Льготы должны распространяться для ветеранов вне зависимости от того, имеют ли они инвалидность. Сейчас пользоваться социальными такси могут все инвалиды-колясочники, нуждающиеся в костылях и других опорных средствах, дети-инвалиды, а также ветераны войны с определенной степенью инвалидности. Однако социальное такси оплачивается за счет бюджета не полностью, а на 50-90% от стоимости проезда.

Соответствующие поправки в Социальный кодекс поддержали на заседании комитета по законодательству. Оно прошло в пятницу, 21-го июня. Если изменения примут, новая версия закона вступит в силу с 1 января 2020 года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что МФЦ смогут осуществлять все виды госуслуг.

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